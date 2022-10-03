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Оскольчан бесплатно научат основам оказания первой медпомощи

3 октября 09:28
Фото: группа Белгородского регионального отделения ВОМО ВСКС во «ВКонтакте»
Семинары проводят курсанты студенческого корпуса спасателей. Первое мероприятие уже состоялось: участникам показали методы проведения сердечно-лёгочной реанимации, рассказали о правилах первой помощи при травмах и переломах. Следующий урок состоится 9 октября.

Курсанты регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят семинары по основам оказания первой медицинской помощи. Занятия проводят для рядовых жителей Старого Оскола.

На первом семинаре добровольцы рассказали о методах проведения сердечно-лёгочной реанимации, о способах остановки кровотечения, об оказании первой помощи при травмах и переломах.

Фото: группа Белгородского регионального отделения ВОМО ВСКС во «ВКонтакте»

Следующее занятие запланировано на 9 октября. Начало — в 14:00. Записаться на участие можно в сообщениях группы в соцсети. Посещение бесплатное. Занятие пройдёт на базе спорткомплекса СОФ МГРИ.

Семинары готовы повторять до тех пор, пока будет большое количество желающих в них участвовать.

С 3 октября курсы по оказанию первой медпомощи проводят и в Белгороде. Занятия проходят в Центре медицины катастроф (Корочанская, 85а). Спрос у белгородцев на эти курсы высокий: по словам главврача станции скорой медицинской помощи Алексея Жирова, за полтора дня ему поступило порядка 600 обращений с вопросом о записи. Для тех, кто не сможет посетить занятия, могут выпустить видеозапись мероприятия.

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#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Первая медицинская помощь#Курсы#Инна Рогова
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