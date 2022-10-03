Оскольчан бесплатно научат основам оказания первой медпомощи

Курсанты регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят семинары по основам оказания первой медицинской помощи. Занятия проводят для рядовых жителей Старого Оскола.
На первом семинаре добровольцы рассказали о методах проведения сердечно-лёгочной реанимации, о способах остановки кровотечения, об оказании первой помощи при травмах и переломах.
Следующее занятие запланировано на 9 октября. Начало — в 14:00. Записаться на участие можно в сообщениях группы в соцсети. Посещение бесплатное. Занятие пройдёт на базе спорткомплекса СОФ МГРИ.
Семинары готовы повторять до тех пор, пока будет большое количество желающих в них участвовать.
С 3 октября курсы по оказанию первой медпомощи проводят и в Белгороде. Занятия проходят в Центре медицины катастроф (Корочанская, 85а). Спрос у белгородцев на эти курсы высокий: по словам главврача станции скорой медицинской помощи Алексея Жирова, за полтора дня ему поступило порядка 600 обращений с вопросом о записи. Для тех, кто не сможет посетить занятия, могут выпустить видеозапись мероприятия.