Оскольчан бесплатно научат основам оказания первой медпомощи

С 3 октября курсы по оказанию первой медпомощи проводят и в Белгороде. Занятия проходят в Центре медицины катастроф (Корочанская, 85а). Спрос у белгородцев на эти курсы высокий: по словам главврача станции скорой медицинской помощи Алексея Жирова, за полтора дня ему поступило порядка 600 обращений с вопросом о записи. Для тех, кто не сможет посетить занятия, могут выпустить видеозапись мероприятия.