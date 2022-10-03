На улице Будённого в Белгороде появится новый светофор

В Белгороде на улице Будённого установят новый светофор. На работы потратят 1,1 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Заявки подаются до 10 октября.
Подрядчика определят 12 октября. Новый светофор установят в районе дома № 14 по улице Будённого. Исполнитель должен закончить работу не позднее 30 дней после заключения контракта.
Согласно техническому заданию, светофор должен быть светодиодным, с анимацией движения пешеходов. Также требуется обратный отсчёт времени и звуковое сопровождение.