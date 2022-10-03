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На улице Будённого в Белгороде появится новый светофор

3 октября 14:38
Фото: 1MI
На установку объекта потратят более 1,1 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В Белгороде на улице Будённого установят новый светофор. На работы потратят 1,1 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Заявки подаются до 10 октября.

Подрядчика определят 12 октября. Новый светофор установят в районе дома № 14 по улице Будённого. Исполнитель должен закончить работу не позднее 30 дней после заключения контракта.

Согласно техническому заданию, светофор должен быть светодиодным, с анимацией движения пешеходов. Также требуется обратный отсчёт времени и звуковое сопровождение. 

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Эксклюзив#Светофор#Улица Будённого#Наталья Корявых
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