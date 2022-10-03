На ремонт тротуара в парке Южный в Белгороде потратят 1,2 млн рублей

На ремонт тротуара в парке Южный потратят 1,2 млн рублей. Заказчиком выступает БГБ. Заявки подаются до 7 октября.
Подрядчика определят 11 октября. Завершить работы исполнитель должен не позже чем через 45 дней с даты заключения контракта.
Согласно техническому заданию, требуется провести демонтажные и подготовительные работы, уложить тротуарные плиты и установить бортовые камни на площади 467,59 кв. м.
Также подрядчик должен устроить газон, предварительно заменив грунт. Уточняется, что исполнитель не будет проводить работы при неблагоприятных погодных условиях.