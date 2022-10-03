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На ремонт тротуара в парке Южный в Белгороде потратят 1,2 млн рублей

3 октября 14:53
Фото: 1MI
Подрядчика ещё не определили. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство, следует из данных сайта госзакупок.

На ремонт тротуара в парке Южный потратят 1,2 млн рублей. Заказчиком выступает БГБ. Заявки подаются до 7 октября.

Подрядчика определят 11 октября. Завершить работы исполнитель должен не позже чем через 45 дней с даты заключения контракта.

Согласно техническому заданию, требуется провести демонтажные и подготовительные работы, уложить тротуарные плиты и установить бортовые камни на площади 467,59 кв. м.

Также подрядчик должен устроить газон, предварительно заменив грунт. Уточняется, что исполнитель не будет проводить работы при неблагоприятных погодных условиях.

 

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Есть повод#Белгород#Парк южный#Ремонт тротуара#Госзакупки#Наталья Корявых
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