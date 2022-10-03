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Какие выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев

3 октября 07:10
Фото: 1MI
Речь идёт о выплатах при рождении ребёнка и средствах на питание. Об этом рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

В ходе оперативного совещания министр рассказала о поддержке семей граждан, которые призваны на военную службу по мобилизации, заключили контракты о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Батанова отметила, что на сегодняшний день отработан механизм выплаты женщине, которая родила ребёнка после 21 сентября 2022 года. Право на выплату подтверждается свидетельством о рождении ребёнка или справкой о рождении ребёнка, выданной медорганизацией. Размер выплаты — 50 тысяч рублей. В 2022 году деньги получат порядка 250 человек. Общий объём затрат — 12,5 млн рублей.

Кроме того предлагается поддержать людей ежемесячной выплатой на питание ребёнка. Выплата назначается матери или законному представителю детей возрастом до 18 лет или 23 лет при условии очной формы обучения. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении ребёнка или справку с места учёбы для студентов. Размер выплаты — 3000 рублей. Численность получателей в 2022 году — 1500 детей. Общий объём затрат до конца года — 13,5 млн рублей.

Батанова также отметила, что есть предложение также предоставлять ежемесячную выплату на частичную оплату коммунальных услуг. Размер — 4000 рублей. Численность получателей — 3500 человек. На три месяца общий объём затрат — 42 млн рублей.

Сейчас прорабатывается вопрос с профильным министерством о том, чтобы рассмотреть вопрос частичного погашения задолженности собственников жилья. Тема в проработке.
Елена Батанова

При начислении выплат доход семьи не учитывается. В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков отметил, что каждому, кто призывается в рамках частичной мобилизации, так же, как и контрактникам, выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Средства переведут на счета белгородцев на этой неделе.

Также губернатор отметил, что на сегодняшний день формируется перечень имущества, которое власти приобретут для мобилизованных жителей Белгородской области за счёт внебюджетных источников финансирования.

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#Общество#Губернатор#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков#Выплаты#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Кристина Семенчук
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