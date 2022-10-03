Какие выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев

Кроме того предлагается поддержать людей ежемесячной выплатой на питание ребёнка. Выплата назначается матери или законному представителю детей возрастом до 18 лет или 23 лет при условии очной формы обучения. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении ребёнка или справку с места учёбы для студентов. Размер выплаты — 3000 рублей. Численность получателей в 2022 году — 1500 детей. Общий объём затрат до конца года — 13,5 млн рублей.