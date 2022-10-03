Как правильно выбрать фанеру

Одним из них служит фанера, которая может быть использована практически на всех этапах строительной деятельности или ремонта помещения. Состоит фанера из нескольких слоев древесины. Учитывая тот факт, что стоимость такого товара не очень высокая, приобрести его могут практически все слои населения. Но чтобы найти изделия хорошего качества, необходимо соблюдать некоторые правила.
Нюансы выбора
Фанера может быть изготовлена из сосны или березы. Уточните, какое именно сырье использовано в предлагаемом строительном материале. Фанера из березы имеет хорошую водонепроницаемость, что позволяет использовать ее для отделочных работ внутри помещения или для сооружения опалубки. А вот фанеру из сосны можно применять в качестве основы для полов либо при возведении межкомнатных перегородок.
Приобретаемый лист фанеры обязан быть идеально ровным и однотонным. Не допускается наличие каких-либо выпуклостей, пузырчатости и т. д. Все перечисленное свидетельствует о низком качестве товара, что может повлиять на функциональное применение материала.
При производстве любого товара в Российской Федерации предусмотрено соблюдение государственных стандартов. Фанера может иметь толщину от 6 до 30 мм. Чем сложнее выполняемое мероприятие, тем больше толщина изделия. Например, для производства мебели применяют фанерные листы не более 9 мм толщиной, а вот для проведения строительных работ — от 12 мм и более.
Классификация продукции
Фанера классифицируется по маркам готового изделия. Именно данный критерий влияет на стоимость товара. В зависимости от того, какой клеевой состав использовался при производстве, определяется марка.
Существует универсальная марка фанеры «ФСФ». Для проведения облицовки, а еще утепления стен домов, удобнее всего использовать фанеру марки «ФБ», которая устойчива к перепадам температурного режима. Для выполнения внутренних работ выгоднее уже применять продукцию марки «ФК». Данный материал относится к числу экологически чистых.
Если человеку требуется фанера ламинированная, то купить ее в Москве совсем несложно, в этом деле поможет компания FaneraMoscow. В случае необходимости может быть произведен распил целого листа по размерам заказчика. Цена такой работы начинается от 150 рублей. Клиент может приобрести любое количество фанеры, хоть один лист, а менеджеры подскажут условия доставки и самовывоза.
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