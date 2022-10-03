Как правильно выбрать фанеру

Фанера может быть изготовлена из сосны или березы. Уточните, какое именно сырье использовано в предлагаемом строительном материале. Фанера из березы имеет хорошую водонепроницаемость, что позволяет использовать ее для отделочных работ внутри помещения или для сооружения опалубки. А вот фанеру из сосны можно применять в качестве основы для полов либо при возведении межкомнатных перегородок.