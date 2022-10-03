«На территории Белгородской области более 500 учреждений. У каждого из них есть свой сайт, где размещены программы дополнительного образования. Но до запуска „Навигатора“ не было ни одного информационного ресурса, который аккумулировал бы в себе все программы (кружки и секции) дополнительного образования Белгородской области. Плюсы для каждого пользователя свои: для ребенка это информационный ресурс, для педагогов и руководителей учреждений это хороший административный ресурс, потому что с помощью него можно проводить аналитику».