ИРИ назвал достижения Кемеровской области за 20 лет

Социологи, эксперты и журналисты устанавливают, какие моменты в современной истории больше всего отразились на жизни молодого поколения. Основные вопросы задаются респондентам по всей стране. Участники фокус-группы – россияне 18-35 лет. Им предлагают перечислить 15 эпизодов, которые больше всего повлияли на жизнь России в целом, и 5 – на развитие своего региона. Об этом пишет издание transsibinfo.com.