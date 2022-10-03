ИРИ назвал достижения Кемеровской области за 20 лет

Социологи, эксперты и журналисты устанавливают, какие моменты в современной истории больше всего отразились на жизни молодого поколения. Основные вопросы задаются респондентам по всей стране. Участники фокус-группы – россияне 18-35 лет. Им предлагают перечислить 15 эпизодов, которые больше всего повлияли на жизнь России в целом, и 5 – на развитие своего региона. Об этом пишет издание transsibinfo.com.
В фокусе нашего внимания сегодня – Кемеровская область. Кузбасс – регион с древней историей, обладающий уникальной природой и развитой промышленностью. Кемеровская область – индустриальный центр РФ, где сосредоточено множество природных ресурсов. Регион, расположенный в самом сердце сибирской тайги, имеет огромный туристический потенциал и за последние 20 лет сделал мощный рывок в этом направлении.
В 2020 году завершили капитальный ремонт дороги, которая соединила Кемерово с Новокузнецком. Всего отремонтировали около 300 км дороги, вдоль которой установили барьерные ограждения. Сейчас автомобилисты могут преодолевать путь между региональной столицей и Новокузнецком всего за 100 минут – в два раза быстрее, чем раньше.
Гордость Кузбасса – Кемеровское президентское кадетское училище Минобороны РФ. 1 сентября 2019 года училище приняло первых студентов. Сейчас там воспитывается 360 кадетов. В новом учебном заведении есть интерактивный класс, где изучают современные средства связи, включая военные.
К 300-летию образования Кузбасса в регионе открыли ледовый дворец “Кузбасс”, ставший крупнейшей крытой многофункциональной спортивной площадкой за Уралом. У спортивного комплекса нет аналогов в Сибири. Пятиэтажный дворец площадью свыше 65 000 м² одновременно может принять для тренировок 1000 человек, а трибуны способны вместить до 6000 зрителей.
Кемерово стал первым городом, в котором свой филиал открыл Санкт-Петербургский Русский музей. Здание достроят в следующем году.
Горнолыжный курорт Шерегеш также получил стимул к дальнейшему развитию. Расположенный на территории маленького кузбасского поселка, за последние 20 лет он расширился и превратился в известный горнолыжный комплекс в России. Число отдыхающих здесь выросло с 30 000 до 2 млн человек ежегодно. В их распоряжении 26 горнолыжных трасс общей протяженностью свыше 50 км с 18 подъемниками.
Последующее развитие курорта Шерегеш предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса.