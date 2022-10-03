Госдума ратифицировала договоры о принятии новых областей в состав РФ

Согласно документам, в этих регионах до 2026 года действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности. К тому времени также будут решаться вопросы по интеграции областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Жителям регионов разрешат изучать родной язык.