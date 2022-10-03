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Госдума ратифицировала договоры о принятии новых областей в состав РФ

3 октября 14:22
Фото: 1MI
Депутаты единогласно поддержали вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Госдума ратифицировала законы о принятии четырёх новых регионов в состав России. Депутаты поддержали вхождение Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей единогласно.

Соглашения между президентом Владимиром Путиным и главами пророссийских администраций регионов были подписаны 30 сентября. Подписание документов проходило в Кремле.

Согласно документам, в этих регионах до 2026 года действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности. К тому времени также будут решаться вопросы по интеграции областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Жителям регионов разрешат изучать родной язык. 

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#Евгений Грицков#Политика#Вхождение в состав России#Госдума#ЛДНР#Херсонская область
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