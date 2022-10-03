Госдума ратифицировала договоры о принятии новых областей в состав РФ

Госдума ратифицировала законы о принятии четырёх новых регионов в состав России. Депутаты поддержали вхождение Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей единогласно.
Соглашения между президентом Владимиром Путиным и главами пророссийских администраций регионов были подписаны 30 сентября. Подписание документов проходило в Кремле.
Согласно документам, в этих регионах до 2026 года действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности. К тому времени также будут решаться вопросы по интеграции областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Жителям регионов разрешат изучать родной язык.