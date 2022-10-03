Гладков пообещал помочь семье погибшей при обстреле Головчино с организацией похорон

Утром 3 октября при обстреле Головчино погибла 48-летняя местная жительница. С мужем женщины и её сестрой сегодня встретился губернатор Вячеслав Гладков.
Дом погибшей был разрушен, автомобиль пострадал. С восстановлением, а также с организацией похорон обещают помочь власти.
Выразил соболезнования, утрату нельзя восполнить. Поможем с разрушенным домом и автомобилем, с организацией похорон и произведём семье денежную выплату.
Вячеслав Гладков
Напомним, что удар со стороны Украины пришёлся на центр села. Само Головчино попадает обстреливают не в первый раз.