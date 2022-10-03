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Гладков пообещал помочь семье погибшей при обстреле Головчино с организацией похорон

3 октября 11:41
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
При обстреле села в Белгородской области погибла 48-летняя женщина. С семьёй погибшей встретился глава региона Вячеслав Гладков. Подробности он сообщил в своём телеграм-канале.

Утром 3 октября при обстреле Головчино погибла 48-летняя местная жительница. С мужем женщины и её сестрой сегодня встретился губернатор Вячеслав Гладков.

Дом погибшей был разрушен, автомобиль пострадал. С восстановлением, а также с организацией похорон обещают помочь власти.

Выразил соболезнования, утрату нельзя восполнить. Поможем с разрушенным домом и автомобилем, с организацией похорон и произведём семье денежную выплату.
Вячеслав Гладков

Напомним, что удар со стороны Украины пришёлся на центр села. Само Головчино попадает обстреливают не в первый раз.

 

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