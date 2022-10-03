Гладков ответил, выдадут ли частично мобилизованным бронежилеты и шлемы

Также во время эфира глава региона пояснил, почему не может говорить обо всём, что закупают для мобилизованных (по данным Вячеслава Владимировича, это более 20 позиций). Всё дело в том, что на Гладкова подписаны не только доброжелательные белгородцы, но и враги. Рассказывать всё губернатор не может, дабы не спровоцировать слухи, будто армия РФ не одета и не обута. Это не так, подчеркнул глава.