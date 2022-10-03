Гладков ответил, выдадут ли частично мобилизованным бронежилеты и шлемы

Белгородка Алина Богданова спросила губернатора во время прямой линии об обмундировании частично мобилизованных: «Хочется знать, какое будет выделено для наших мужчин обмундирование. Будет ли оно включать бронежилет и шлем? Какие средства защиты им будут выданы? Или это всё нужно покупать?»
Вячеслав Гладков отметил, что средства защиты, о которых говорит местная жительница, должно приобретать Минобороны РФ. Тем более, в обычных магазинах и военторгах такие вещи не купить.
Я не думаю, что вы сможете пойти и купить в хозяйственном магазине или в военторге что-то такое могут продать. Есть несертифицированный товар, очень много жуликов. Поэтому я видел своими глазами, что то, что положено по закону, предоставлено нашим жителям, которые призваны. С ними говорил. Каждому, кто служил, хочется ходить не в том солдатском, что выдают, а в офицерском. Оно лучшего качества. У кого есть средства, те приобретают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Чиновник также сообщил, что за счёт внебюджетных источников частично мобилизованным покупают то, чего не выдаёт федеральное ведомство. Как вариант, область закупает для солдат сапоги, которые выдерживают низкую температуру и не пропускают воду. «Мы их купили и будем предоставлять. Работаем с производителями, поставки уже осуществляются», — заявил Гладков.
Также во время эфира глава региона пояснил, почему не может говорить обо всём, что закупают для мобилизованных (по данным Вячеслава Владимировича, это более 20 позиций). Всё дело в том, что на Гладкова подписаны не только доброжелательные белгородцы, но и враги. Рассказывать всё губернатор не может, дабы не спровоцировать слухи, будто армия РФ не одета и не обута. Это не так, подчеркнул глава.