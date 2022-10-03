Гладков объяснил, почему белгородцы будут получать психологическую помощь в МФЦ

Как отметил губернатор, в обществе поход к психологу — ещё не до конца сформированный процесс. Многие переживают, как бы правильно эти посещения поняли соседи, знакомые и т. д.
Поэтому белгородские власти приняли решения оказывать психологическую помощь людям на базе МФЦ, там, где большое количество людей. Гладков отметил, что это создаст максимальный уровень анонимности и доступности данной услуги.
Тестируем в течение недели, смотрим востребованность, эффективность, а затем будем принимать решение по тиражированию на города либо на все райцентры Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Напомним, 4 октября в Белгороде запустят службу психологической помощи. Она будет работать на базе МФЦ в Белгороде, проспект Славы, 25.