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Гладков объяснил, почему белгородцы будут получать психологическую помощь в МФЦ

3 октября 06:39
Фото: 1MI
В ходе оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что оказывать психологическую помощь людям будут в МФЦ. Также он пояснил, почему это не будет происходить в учреждениях здравоохранения.

Как отметил губернатор, в обществе поход к психологу — ещё не до конца сформированный процесс. Многие переживают, как бы правильно эти посещения поняли соседи, знакомые и т. д.

Поэтому белгородские власти приняли решения оказывать психологическую помощь людям на базе МФЦ, там, где большое количество людей. Гладков отметил, что это создаст максимальный уровень анонимности и доступности данной услуги.

Тестируем в течение недели, смотрим востребованность, эффективность, а затем будем принимать решение по тиражированию на города либо на все райцентры Белгородской области.
Вячеслав Гладков

Напомним, 4 октября в Белгороде запустят службу психологической помощи. Она будет работать на базе МФЦ в Белгороде, проспект Славы, 25.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#МФЦ#Психологическая помощь#Белгород#Гладков
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