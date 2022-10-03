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Гладков об обстреле Головчино: Там нет военной техники, а проживают дети и старики

3 октября 12:03
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области высказался об обстреле приграничного села. По его словам, военных объектов и военной техники там не было.

Утром 3 октября ВСУ обстреляли село Головчино в Грайворонском горокруге. Снаряды попали в центр населённого пункта. На место происшествия выехал губернатор Вячеслав Гладков.

Подчеркну, что Вооружёнными силами Украины было обстреляно село, где нет никакой военной техники и объектов, а проживает гражданское население: дети и старики.
Вячеслав Гладков

При обстреле села погибла 48-летняя женщина. С её мужем и сестрой встретился губернатор: Вячеслав Гладков пообещал, что семье помогут с выплатой и организацией похорон.

В результате обстрела повреждён 51 дом, ещё два разрушены полностью. Пострадали и три автомобиля.

Головчино и ранее обстреливали со стороны Украины. Так, 19 апреля пострадали три человека, повреждения получили более 70 домов, автомобили. 26 апреля при обстреле вновь задело дома дома, но обошлось без раненых мирных жителей.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел Головчино#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Головчино#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ
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