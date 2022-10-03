Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Елена Ваенга выступила с обращением перед выступлением в Белгороде

3 октября 10:20
Фото: https://vk.com/vaengaofficial
Выступление певицы в областном центре подтвердили в её официальной группе в соцсети. Место и время концерта не сообщается.

Елена Ваенга выступит в Белгороде. Она выйдет на сцену в рамках благотворительного концерта в честь Дня учителя.

«Долг настоящего артиста — ободрять, внушать оптимизм и давать надежду. Думаю, важно поддержать жителей, которые сейчас находятся на рубеже нашего государства», — эту цитату приводят в официальной группе певицы во «ВКонтакте».

О месте и времени проведения концерта не сообщается.

День учителя в РФ отмечается 5 октября.

Напомним, что с начала года в Белгороде перенесли концерты ДДТ, Басты, Валерия Меладзе, группы Anacondaz. Также отменили концерты Гарика Сукачёва и группы «Машина времени».

Читайте также:
Олег Газманов поможет в организации концерта к 80-летию Прохоровского сраженияНа концерты фестиваля «Белгород в цвету» потратят больше 3,8 млн рублейДжаз в замке: как прошёл летний концерт филармонии в Белгороде
#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Елена Ваенга#Концерт#День учителя
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18