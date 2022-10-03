Елена Ваенга выступила с обращением перед выступлением в Белгороде

Елена Ваенга выступит в Белгороде. Она выйдет на сцену в рамках благотворительного концерта в честь Дня учителя.
«Долг настоящего артиста — ободрять, внушать оптимизм и давать надежду. Думаю, важно поддержать жителей, которые сейчас находятся на рубеже нашего государства», — эту цитату приводят в официальной группе певицы во «ВКонтакте».
О месте и времени проведения концерта не сообщается.
День учителя в РФ отмечается 5 октября.
Напомним, что с начала года в Белгороде перенесли концерты ДДТ, Басты, Валерия Меладзе, группы Anacondaz. Также отменили концерты Гарика Сукачёва и группы «Машина времени».