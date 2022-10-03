День учителя в Белгородской области

Ежегодно 5 октября более 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
Журналисты «Бел.Ру» решили узнать у белгородцев, будут ли они поздравлять педагогов. Всего в опросе принял участие 1081 человек. Из всех респондентов 400 ответили, что дарить ничего не будут.
На втором месте по популярности ответ — цветы и конфеты. Именно такой подарок получат учителя как минимум от 373 белгородцев. Ещё 216 человек ответили, что в качестве подарка на День учителя они выберут сертификат.
92 белгородца сообщили, что подарят что-то другое. Например, что-нибудь из косметики. Среди предложений также: