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День учителя в Белгородской области

3 октября 11:56
Фото: 1MI
5 октября учителя будут отмечать свой профессиональный праздник. Мы решили узнать у белгородцев, что они будут дарить преподавателям своих детей.

Ежегодно 5 октября более 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Журналисты «Бел.Ру» решили узнать у белгородцев, будут ли они поздравлять педагогов. Всего в опросе принял участие 1081 человек. Из всех респондентов 400 ответили, что дарить ничего не будут.

На втором месте по популярности ответ — цветы и конфеты. Именно такой подарок получат учителя как минимум от 373 белгородцев. Ещё 216 человек ответили, что в качестве подарка на День учителя они выберут сертификат.

92 белгородца сообщили, что подарят что-то другое. Например, что-нибудь из косметики. Среди предложений также:

  • умный ежедневник;
  • именная ваза для цветов;
  • именная флешка;
  • ручка с гравировкой;
  • именная кружка «Учитель № 1».
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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#День учителя#Подарки#Социологический опрос
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