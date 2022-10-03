День учителя в Белгородской области

Ежегодно 5 октября более 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.