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Чат-бот без забот

3 октября 12:51
Фото: piqsels.com
Для любого участника дорожного движения ДТП – это стрессовая ситуация, а для владельцев дорогих автомобилей – и подавно. Поэтому тем, кто столкнулся с этой ситуацией, хочется разобраться с ней как можно быстрее и легче. Как же этого добиться?

Заботясь о своих клиентах, крупнейшая в России* страховая компания «СОГАЗ» совершенствует сервисы для автовладельцев, чтобы оперативно помогать им в подобных случаях. Одной из таких новинок, внедренных компанией, стала возможность оформить заявление о страховом событии по каско с помощью чат-бота в Telegram – @SogazRuBot. Через него же можно отправить и обращение по ОСАГО.

С помощью этого сервиса клиенты могут в режиме онлайн сообщить о страховом случае, направить документы о событии в страховую компанию и узнать о ее решении.

Как это работает? Чтобы воспользоваться чат-ботом, клиенту нужно пройти по ссылке https://t.me/SogazRuBot и зарегистрироваться, затем ввести свой номер телефона и подтвердить его с помощью исходящего звонка. Далее следует указать свои ФИО и адрес электронной почты, номер договора страхования, по которому произошло событие, а также ответить на вопросы чат-бота о ДТП. После этого обращение клиента будет проверено и зарегистрировано специалистами СОГАЗа.

По полису каско страховое событие может быть урегулировано дистанционно**, без визита клиента в офис. При этом направление на ремонт можно получить прямо в чате.

По полису ОСАГО специалисты СОГАЗа проверят материалы, направленные онлайн, а клиенту нужно будет посетить офис только один раз – предоставить оригиналы документов и транспортное средство для осмотра вне очереди. После заключения соглашения об урегулировании убытка денежные средства поступят на расчетный счет в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения***.

Таким образом, новый функционал позволяет клиентам значительно сэкономить время на урегулирование убытков по автострахованию и сводит к минимуму количество визитов в страховую компанию. При этом автовладельцам нет необходимости скачивать дополнительные приложения.

Чат-бот работает круглосуточно и в настоящее время доступен клиентам, чье страховое событие произошло в одном из следующих регионов (в СОГАЗе отмечают, что их число регулярно пополняется):

  • Центральный федеральный округ

- Москва

- Московская область

- Белгородская область

- Брянская область

- Владимирская область

- Воронежская область

- Ивановская область

- Калужская область

- Костромская область

- Курская область

- Липецкая область

- Орловская область

- Рязанская область

- Смоленская область

- Тамбовская область

- Тверская область

- Тульская область

- Ярославская область

  • Северо-Западный федеральный округ

- Санкт-Петербург

- Ленинградская область

- Архангельская область

- Вологодская область

- Калининградская область

- Республика Карелия

- Республика Коми

- Мурманская область

- Новгородская область

- Псковская область

  • Приволжский федеральный округ

- Республика Татарстан (г. Казань)

- Нижегородская область

- Республика Башкортостан (г. Уфа)

  • Южный федеральный округ

- Волгоградская область

- Краснодарский край

- Ростовская область

- Ставропольский край

  • Уральский федеральный округ

- Свердловская область

Важно понимать, что этот сервис предназначен для урегулирования страховых событий, не повлекших за собой серьезные последствия. Если же произошло крупное ДТП, автомобиль в результате происшествия оказался не на ходу или получил значительные повреждения (например, перевернулся или съехал в кювет), рекомендуется обратиться в ближайший офис СОГАЗа или по телефону 8 800 333 0 888.

Сохраните чат-бота @SogazRuBot в списке ваших контактов в Telegram, и тогда он будет всегда под рукой!

 

* По объему страховых премий на основании данных Банка России за 2021 год.

** Удаленное урегулирование доступно при успешном оформлении обращения страхователем-собственником автомобиля или страхователем-представителем собственника на основании подтверждающих документов.

*** Указан типичный срок, в отдельных случаях может потребоваться больше времени (при соблюдении общего срока осуществления страховой выплаты, предусмотренного п. 21. ст. 12 закона об ОСАГО). Условия действительны в случае получения выплаты в денежной форме. Для получения возмещения в указанный срок требуется предоставить полный комплект документов.

 

С подробными условиями страхования, памяткой и правилами страхования можно ознакомиться на сайте sogaz.ru и у представителей АО «СОГАЗ».

Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ №1208, ОС №1208-02, ОС №1208-03, ОС №1208-04, ОС №1208-05, ПС №1208. АО «СОГАЗ».

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