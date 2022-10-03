«Белогорье» всухую обыграло соперника из Сургута

Вторая партия выдалась довольно нервной для обеих команд. «Газпром-Югра» стала лучше подавать и атаковать. Практически до конца отрезка счёт был равным. Только блок в конце сета помог увеличить отрыв, и «Белогорье» вышло из него победителем со счётом 25:21.