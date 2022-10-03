«Белогорье» всухую обыграло соперника из Сургута

2 октября у ВК «Белогорье» состоялся первый домашний матч в «Белгород-Арене» в чемпионате страны. Команда сыграла против «Газпром-Югры» из Сургута.
В первом сете «львы» мощно атаковали, что позволило повести в счёте ещё в начале игры — 14:9. Особенно проявили себя Павел Тетюхин и Игорь Филиппов. Гости из Сургута допустили много ошибок, поэтому стартовый период завершился со счётом 25:19.
Вторая партия выдалась довольно нервной для обеих команд. «Газпром-Югра» стала лучше подавать и атаковать. Практически до конца отрезка счёт был равным. Только блок в конце сета помог увеличить отрыв, и «Белогорье» вышло из него победителем со счётом 25:21.
В третьем сете главный тренер «Газпром-Югры» Рафаэль Хабибуллин выпустил на площадку сразу двоих связующих по схеме 4-2. Белгородцы достойно сопротивлялись такой «подаче» и раз за разом увеличивали счёт. Фатальной для сургутчан оказалась серия ошибок. «Точкой» в матче стал счёт 25:20.
Лучшим бомбардиром из состава «львов» стали Павел Тетюхин и Станислав Маслиев, которые набрали 15 и 11 очков соответственно. «Газпром-Югра» может похвастаться 11 очками у Кирилла Ионова.
Как отметил старший тренер ВК «Белогорье» Сергей Брусенцев, в игре присутствовало небольшое волнение, в том числе и потому, что легионер Мохамед Аль Хачдади пропустил первый этап кубка из-за травмы.
После длительного перерыва мы решили ввести его в игру, поэтому у него были не самые впечатляющие цифры, не было эйсов, блоков. Иван Подребинкин уже зарекомендовал себя, мы знаем, как он готов и что от него ждать.
Сергей Брусенцев
Брусенцев отметил, что не был удивлён схемой игры «Югры» в третьей партии, так как уже оценили способности команды ещё на кубке.
Следующий домашний матч «Белогорья» состоится 15 октября. Команда сыграет против красноярского «Енисея».