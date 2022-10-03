Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы не боятся заболеть коронавирусом

3 октября 15:24
Фото: Bel.ru
Большинство опрошенных нами жителей области заявили, что уже переболели ковидом в этом году, поэтому они не переживают о том, что могут заразиться.

Жители Белгородской области продолжают ежедневно заболевать коронавирусом. По ситуации на конец сентября, ковид диагностировали у более 500 человек за сутки. Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, боятся ли белгородцы заболеть коронавирусом, и провела опрос.

Так, 33,92% респондентов заявили, что уже переболели коронавирусом в 2022 году, поэтому снова заразиться не боятся. Ещё 31,1% белгородцев заявили, что сделали прививку от коронавируса.

26,62% опрошенных очень боятся заболеть ковидом. А вот 8,36% прививку не делали и уверены, что не заболеют.

Отметим, что в Белгородской области снижается смертность от сердечных заболеваний в ходе ковида.

Читайте также:
Белгород лидирует по суточному приросту пациентов с коронавирусомГде и как получить бесплатные лекарства от коронавируса в Белгородской областиКоличество заболевших ковидом в Белгородской области вновь перевалило за 500
#Анастасия Федосеенко#Медицина#Эксклюзив#Коронавирус#Белгородская область#Ковид#Пациенты
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18