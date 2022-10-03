Белгородцы не боятся заболеть коронавирусом

Жители Белгородской области продолжают ежедневно заболевать коронавирусом. По ситуации на конец сентября, ковид диагностировали у более 500 человек за сутки. Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, боятся ли белгородцы заболеть коронавирусом, и провела опрос.
Так, 33,92% респондентов заявили, что уже переболели коронавирусом в 2022 году, поэтому снова заразиться не боятся. Ещё 31,1% белгородцев заявили, что сделали прививку от коронавируса.
26,62% опрошенных очень боятся заболеть ковидом. А вот 8,36% прививку не делали и уверены, что не заболеют.
Отметим, что в Белгородской области снижается смертность от сердечных заболеваний в ходе ковида.