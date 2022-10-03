Белгородцы могут провести новогодние праздники без ёлки на Соборной площади

3 октября во время традиционного вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков заявил, что от установки главной ёлки города и области могут отказаться:
«Будем ли устанавливать ёлку или нет, подскажет оперативная обстановка. Это главное. Но надеюсь, вы не будете сейчас говорить: „Давайте продадим ёлку“. Я не думаю, что это требуется».
Этим же вечером глава региона сообщил, что область откажется от закупок новых новогодних украшений и от установки катка на главной площади Белгорода. Люди просили сэкономленные средства направить на нужды военных РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине. Однако сделать этого не могут. Гладков уточнил, что это разные бюджеты.
Напомним, что белгородская ёлка 2022 года стала самой дорогой в РФ. Обошлась она в 18,5 млн рублей.