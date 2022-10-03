Белгородцы могут провести новогодние праздники без ёлки на Соборной площади

Этим же вечером глава региона сообщил, что область откажется от закупок новых новогодних украшений и от установки катка на главной площади Белгорода. Люди просили сэкономленные средства направить на нужды военных РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине. Однако сделать этого не могут. Гладков уточнил, что это разные бюджеты.