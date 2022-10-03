Белгородский «Салют» разгромил конкурента и вышел на первое место

Белгородская команда обыграла конкурента со счётом 6:1. Матч проходил в Белгороде 2 октября. Первый гол, как и второй, забил Денис Дёгтев. В начале второго тайма соперник один мяч отквитал, но на него хозяева ответили ещё четырьмя голами.