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Белгородский «Салют» разгромил конкурента и вышел на первое место

3 октября 13:39
Команда обыграла «Калугу» со счётом 6:1 и вышла на первое место турнирной таблицы Группы 3.2 Второй лиги.

Белгородская команда обыграла конкурента со счётом 6:1. Матч проходил в Белгороде 2 октября. Первый гол, как и второй, забил Денис Дёгтев. В начале второго тайма соперник один мяч отквитал, но на него хозяева ответили ещё четырьмя голами.

Тренер «Салюта» Виктор Навоченко рассказал, что не ожидал разгрома соперника от своих подопечных. По его словам, игра получилась интересная и боевая, однако качество поля из-за дождливой погоды повлияло на действия обеих команд.

«Но сегодня был настоящий футбол — много борьбы, команды старались играть через пас. Хорошо, что в первом тайме забили два мяча, но пропущенный гол был необязательным», — подчеркнул тренер.

Напомним, «Салют» также разгромил пензенский «Зенит». Белгородская команда обыграла соперника со счётом 7:0.

 

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