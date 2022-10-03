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Белгородские школьники в приграничных районах продолжат учиться на дистанционке

3 октября 05:27
Фото: 1MI
Оперативная обстановка не позволяет вернуться к очной форме обучения, пояснил губернатор в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что школьники из приграничных районов региона продолжат учиться на дистанционке. В частности, дети останутся на «удалёнке» в Шебекинском и Валуйском округах, а также в пятнадцатикилометровой зоне от границы в Белгородском районе. Стоит отметить, что в шести приграничных муниципалитетах на дистанте продолжат учиться дети, чьи школы находятся в пятикилометровой зоне от границы.

Договорились, что по итогам сентября, опираясь на текущую ситуацию и оперативную обстановку, будем сохранять или отменять существующий режим. Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам вернуть очное обучение.
Вячеслав Гладков

Чиновник отметил, что детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

#Образование#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Дистанционное обучение#Анастасия Федосеенко
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