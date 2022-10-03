Белгородские школьники в приграничных районах продолжат учиться на дистанционке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что школьники из приграничных районов региона продолжат учиться на дистанционке. В частности, дети останутся на «удалёнке» в Шебекинском и Валуйском округах, а также в пятнадцатикилометровой зоне от границы в Белгородском районе. Стоит отметить, что в шести приграничных муниципалитетах на дистанте продолжат учиться дети, чьи школы находятся в пятикилометровой зоне от границы.