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Белгородские гаишники отвезли в больницу ребёнка с застрявшим в носу попрыгунчиком

3 октября 12:24
Фото: УМВД по Белгородской области
Правоохранители пересадили мать с девочкой в патрульную машину и повезли их в Белгород, сообщили в региональном УМВД.

В Шебекинском горокруге гаишники помогли семье добраться до больницы. Во время игры у маленькой девочки в носу застряла игрушка. Ей нужна была медпомощь.

В Шебекино врач не смог помочь ребёнку, поэтому семью отправили в Белгород. Вскоре автоинспекторы остановили водителя. Он объяснил, что у его дочери возникла проблема, которая требует помощи врачей.   

Правоохранители предложили сопроводить автомобиль. Мать и девочку посадили в служебную машину. Один из инспекторов донёс ребёнка на руках до кабинета врача. Теперь с малышкой всё в порядке, а её отец поблагодарил отзывчивых гаишников публично.

#Общество#Шебекинский горокруг#Гаишник#Помощь ребёнку#Попрыгунчик#Наталья Корявых
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