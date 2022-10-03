Белгородские гаишники отвезли в больницу ребёнка с застрявшим в носу попрыгунчиком

Правоохранители предложили сопроводить автомобиль. Мать и девочку посадили в служебную машину. Один из инспекторов донёс ребёнка на руках до кабинета врача. Теперь с малышкой всё в порядке, а её отец поблагодарил отзывчивых гаишников публично.