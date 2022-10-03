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Белгородская область будет оказывать посильную помощь военным с экипировкой

3 октября 07:43
Фото: 1MI
Об этом сообщил Вячеслав Гладков во время оперсовещания 3 октября. По словам губернатора, в такой обуви белгородцам будет комфортнее ходить в период дождей.

По словам губернатора Белгородской области, мобилизованные в рамках уставной деятельности обеспечены всей необходимой экипировкой. Однако у белгородцев есть запросы из-за особенностей времени года — осень, слякоть.

В настоящий момент за счёт внебюджетных источников формируется большой перечень имущества, которым будут обеспечены мобилизованные белгородцы.

Поступает большое количество обращений из других регионов, но мы не сможем помочь всем. Белгородцам, которых призвали, мы будем оказывать посильную помощь. В каком объёме и качестве — постараюсь официально об этом не говорить. Не хочу, чтобы мои слова искажали, что якобы в Минобороны ничего нет. Это не правда, есть всё. Но мы тоже понимаем, что одно дело, когда есть уставная обувь, другое дело, когда идёт дождь и слякоть, обувь может быть другая, которая поможет нашим белгородцам по-другому себя чувствовать. Мы всё сделаем, чтобы эти вопросы решить.
Вячеслав Гладков

Напомним, что белгородские власти помогут мобилизованным, которые заключили соцконтракты.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Обувь#Помощь
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