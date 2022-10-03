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Белгородэнерго модернизировало наружное освещение Губкина

3 октября 11:00
Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» модернизировал наружное освещение основных улиц и магистралей города Губкина. По контракту с администрацией города белгородские энергетики заменили 862 устаревших светильника на современные светодиодные.

Модернизация затронула 20 центральных улиц, начиная с улицы Мира и заканчивая Металлургической, а также путепровод, ограниченный улицами Революционная и Белгородская.

Светильники с натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ) мощностью от 150 Вт энергетики заменили светодиодными приборами освещения потреблением 120 Вт с повешенной светоотдачей. Общий экономический эффект от замены ожидается в размере до 20% средств, направляемых на оплату наружного освещения.

Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

В настоящее время улицы города Губкина освещают более семи тысяч светильников. Основную долю составляют ДНаТы мощностью от 150 до 400 Вт. Все светоточки работают в автоматическом режиме, время и режимы горения устанавливаются дистанционно, посредством высокоинтеллектуального программного комплекса управления. После модернизации доля экономичных светодиодных светильников увеличилась до 20%, при этом базовое потребление электроэнергии снизилось на 5%.

«Светодиодные технологии отражают реальный запрос общества на достойный уровень жизни. При меньшей мощности они имеют лучшую светоотдачу и более естественный световой поток. Но самое главное, что за счет сниженного энергопотребления Губкин получит существенную экономию бюджетных средств», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.

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#Город#Губкин#Белгородэнерго#Освещение#Уличное освещение
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