Белгородэнерго модернизировало наружное освещение Губкина

В настоящее время улицы города Губкина освещают более семи тысяч светильников. Основную долю составляют ДНаТы мощностью от 150 до 400 Вт. Все светоточки работают в автоматическом режиме, время и режимы горения устанавливаются дистанционно, посредством высокоинтеллектуального программного комплекса управления. После модернизации доля экономичных светодиодных светильников увеличилась до 20%, при этом базовое потребление электроэнергии снизилось на 5%.