Альфа-Банк обновил тарифы для малого бизнеса и добавил переводы для самозанятых

Всего новых тарифов 6 — Простой, Ноль за обслуживание, Быстрое развитие, Уверенное начало, Активные расчёты, Высокие обороты. Каждый из них учитывает потребности клиентов и особенности их бизнеса. Например, тариф Простой рассчитан на тех, у кого неравномерные доходы. А Ноль за обслуживание — для начинающего или сезонного бизнеса. Активные расчеты — тариф для тех, что часто рассчитывается с контрагентами.