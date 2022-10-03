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Альфа-Банк обновил тарифы для малого бизнеса и добавил переводы для самозанятых

3 октября 07:18
Теперь предпринимателям еще проще выбрать подходящий тариф — с прозрачной навигацией легко понять какому бизнесу подойдет то или иное предложение.

Всего новых тарифов 6 — Простой, Ноль за обслуживание, Быстрое развитие, Уверенное начало, Активные расчёты, Высокие обороты. Каждый из них учитывает потребности клиентов и особенности их бизнеса. Например, тариф Простой рассчитан на тех, у кого неравномерные доходы. А Ноль за обслуживание — для начинающего или сезонного бизнеса. Активные расчеты — тариф для тех, что часто рассчитывается с контрагентами.

Во всех тарифах есть фиксированный набор сервисов, а также бесплатные лимиты на переводы. Лимиты можно увеличить, если подключить подписку на переводы.

При переводе денег физическим лицам теперь действует единая комиссия на всех тарифах, и она не зависит от суммы. Те же условия — для снятия наличных. Еще одна удобная опция — возможность совершать переводы самозанятым, а на большей части тарифов — даже с меньшей комиссией, чем физическим лицам.

«Главное преимущество новой линейки — прозрачность тарифов, а их назначение понятно даже по названию. Также мы учитываем растущие запросы рынка — и предлагаем актуальные решения. Например, мы ввели льготные тарифы для переводов самозанятым и предложили подписку на переводы», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса.

Подробнее о новой линейке можно узнать на сайте Альфа-Банка.

 

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