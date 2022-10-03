Аграрии Подмосковья стали лидерами по экспорту мясной продукции в первом полугодии

Он считает, что самые большие экспортные перспективы у недорогой консервированной продукции. Во многих странах мира почти отсутствует инфраструктура, позволяющая хранить или транспортировать продукцию, а для консервов не нужны особые условия. Например, в Африку из России уходит непереработанное мясо, но отечественные производители еще не имеют опыта работы на данных территориях. Нужно заняться серьезным изучением рынка. При этом должны быть учтены в первую очередь вкусовые предпочтения африканцев. Решением этой задачи как раз занимаются специалисты «Агроэкспорта», которые выпускают экспортные гиды.