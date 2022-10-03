Аграрии Подмосковья стали лидерами по экспорту мясной продукции в первом полугодии

Тогда аграриями Подмосковья было отправлено за рубеж мясной продукции на 137,9 миллиона долларов. Об этом пишет vmo24.ru.
О похожей ситуации можно говорить и в сфере экспорта готовых продуктов. Таковых в первом полугодии было отправлено за рубеж почти в два раза больше. Показатель составил 24,4 миллиона долларов. Продукцию аграриев из Московской области поставляют в более чем 30 стран.
И в целом предприятия российского АПК стали больше отправлять за границу мясных продуктов. Судя по данным информационной системы Россельхознадзора «Аргус», в ушедшем году компаниями из России отправлялась за границу говядина, свинина, конина и изготовленные из них мясопродукты в рекордных объемах, которые составили 585 тысяч тонн.
Что же касается этого года, данная тенденция была продолжена с помощью различных финансовых и нефинансовых мер, которые предприняло государство. Так, силами специалистов центра «Агроэкспорт» был поставлен на поток выпуск экспортных гидов. Это своеобразные подробные инструкции для предпринимателей, которые оказывают им помощь при выходе на те или иные рынки.
По мнению, озвученному руководителем исполкома Национальной мясной ассоциации Сергеем Юшиным, на экспорт может отправляться переработанная мясная продукция в намного больших объемах, чем теперь, когда большую часть колбас или мясных консервов российские аграрии отправляют в страны бывшего Советского Союза. Но география может быть заметно шире.
Он считает, что самые большие экспортные перспективы у недорогой консервированной продукции. Во многих странах мира почти отсутствует инфраструктура, позволяющая хранить или транспортировать продукцию, а для консервов не нужны особые условия. Например, в Африку из России уходит непереработанное мясо, но отечественные производители еще не имеют опыта работы на данных территориях. Нужно заняться серьезным изучением рынка. При этом должны быть учтены в первую очередь вкусовые предпочтения африканцев. Решением этой задачи как раз занимаются специалисты «Агроэкспорта», которые выпускают экспортные гиды.