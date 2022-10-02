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Застолье для белгородцев закончилось похищением ювелирных изделий

2 октября 12:30
Фото: 1MI
Белгородец достал из сумки знакомой серьгу и кольцо. Затем он их продал, а вырученные деньги потратил, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время застолья гость обратил внимание на сумку одной из присутствовавших на празднике женщин. Выбрав удобный момент, злоумышленник достал оттуда кольцо и серьгу. Похищенное он продал, а деньги потратил.

С заявлением в полицию обратилась 44-летняя пострадавшая женщина. Она рассказала сотрудникам, что из её сумки пропали ювелирные изделия стоимостью порядка 11 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Белгорода. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#УМВД#Анастасия Федосеенко
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