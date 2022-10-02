За трудоустройство беженцев белгородские компании могут получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, нужно выполнить рад условий. Так, должен быть зафиксирован факт обращения в службу занятости, которая поставит человека на учёт. Далее служба занятости должна подтвердить ФСС, что человек действительно обратился к ним и что он принадлежит именно к нужной категории, а работодатель предоставил вакансию и трудоустроил его.