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За трудоустройство беженцев белгородские компании могут получить компенсацию

2 октября 16:39
Фото: Bel.ru
Механизм выплаты разработало правительство Российской Федерации. Подробности «Бел.Ру» рассказала директор центра занятости населения Белгородской области Елена Иванова.

По её словам, работодатель может получить компенсацию при трудоустройстве граждан Украины, ЛНР и ДНР. Для получения выплат нужно обратиться в ФСС. Механизм разработало правительство Российской Федерации.

Компенсация положена по заработной плате за три месяца в размере МРОТ плюс 30% к этой сумме. На сегодняшний день это порядка 18 тысяч рублей за полный отработанный месяц.

Иванова добавила, что программа рассчитана на мотивацию работодателя. Также это своеобразная гарантия того, что руководство предприятия не уволит человека, который испытывает трудности.

При этом данный механизм рассчитан не только для трудоустройства беженцев, но и других категорий граждан Российской Федерации. Например, молодёжь, инвалиды, дети-сироты и т. д.

Чтобы получить компенсацию, нужно выполнить рад условий. Так, должен быть зафиксирован факт обращения в службу занятости, которая поставит человека на учёт. Далее служба занятости должна подтвердить ФСС, что человек действительно обратился к ним и что он принадлежит именно к нужной категории, а работодатель предоставил вакансию и трудоустроил его.

Обратиться за компенсацией работодатель может в течение месяца на сайте ФСС. Данные сверяются с информацией службы занятости, а далее принимается решение о выплате компенсации.

В Белгороде в рамках программы трудоустроили 13 беженцев.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Выплаты#Компенсация#Работодатель
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