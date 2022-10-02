Возвращение домой: экс-губернатор Савченко отреагировал на присоединение ЛДНР

Евгений Савченко отреагировал на присоединение Запорожской, Херсонской областей, ЛДНР постом во «ВКонтакте». К нему он добавил 12 хештегов, где не забыл упомянуть и родной регион.
30 сентября новые регионы вошли в состав РФ. Экс-губернатор написал о воссоединении, радости, справедливости и надежде. По его словам, россияне стали свидетелями исторического события. Бывший глава региона уточнил, что жители присоединённых территорий сами выбрали свой путь и будущее для своих детей.
Напомним, церемонию подписания договоров с новыми областями посетил и действующий губернатор Вячеслав Гладков.