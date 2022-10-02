Во всех районах Белгородской области откроют центры поддержки матерей и жён военных

Губернатор Вячеслав Гладков посетил центр поддержки матерей и жён мобилизованных военнослужащих. Центр создан Советом женщин Белгородской области.
Вижу, что в центре работают сотрудники, которые действуют сейчас единой слаженной командой. Женщины — молодцы и понимают, насколько их работа сейчас важна и нужна. Стараются решить каждый поступивший вопрос.
Вячеслав Гладков
По данным губернатора, в центр обратились уже около 20 женщин. Власти готовы оказывать содействие в развитии таких сообществ, поэтому приняли решение открыть их во всех районах и горокругах региона. В Белгороде таких центров будет работать два.