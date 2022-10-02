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Во всех районах Белгородской области откроют центры поддержки матерей и жён военных

2 октября 06:38
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Там женщины получают психологическую помощь. Решение об открытии центров принял губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков посетил центр поддержки матерей и жён мобилизованных военнослужащих. Центр создан Советом женщин Белгородской области.

Вижу, что в центре работают сотрудники, которые действуют сейчас единой слаженной командой. Женщины — молодцы и понимают, насколько их работа сейчас важна и нужна. Стараются решить каждый поступивший вопрос.
Вячеслав Гладков

По данным губернатора, в центр обратились уже около 20 женщин. Власти готовы оказывать содействие в развитии таких сообществ, поэтому приняли решение открыть их во всех районах и горокругах региона. В Белгороде таких центров будет работать два.

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#Анастасия Федосеенко#Общество#Губернатор#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков#Женщина
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