В Белгородской области стали меньше добывать железную руду

В Белгородской области за семь месяцев 2022 года отгружено товаров обрабатывающих производств на общую сумму в 630,8 млрд рублей. При этом рост промышленного производства с января по июль 2022-го составил 102,4%. А товаров собственного производства оказано на 830,7 млрд рублей.