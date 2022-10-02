Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области стали меньше добывать железную руду

2 октября 08:49
Фото: 1MI
Производство железной руды и железорудного концентрата снизилось на 2%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Белгородской области за семь месяцев 2022 года отгружено товаров обрабатывающих производств на общую сумму в 630,8 млрд рублей. При этом рост промышленного производства с января по июль 2022-го составил 102,4%. А товаров собственного производства оказано на 830,7 млрд рублей.

В структуре экономики региона промышленный комплекс занимает 36,9%. Среди регионов ЦФО на душу населения Белгородская область занимает первое место по добыче полезных ископаемых. Сейчас эта доля составляет 21%.

Как заявили в региональном министерстве экономразвития, объём отгруженных товаров за семь месяцев снизился из-за корректировки цен на конечную продукцию. Производство сократилось на 2%, что связано со снижением объёмов добычи железной руды и железнорудного концентрата.

#Экономика#Белгородская область#Предприятие#Руда#Железная руда
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18