В Белгородской области стали меньше добывать железную руду

В Белгородской области за семь месяцев 2022 года отгружено товаров обрабатывающих производств на общую сумму в 630,8 млрд рублей. При этом рост промышленного производства с января по июль 2022-го составил 102,4%. А товаров собственного производства оказано на 830,7 млрд рублей.
В структуре экономики региона промышленный комплекс занимает 36,9%. Среди регионов ЦФО на душу населения Белгородская область занимает первое место по добыче полезных ископаемых. Сейчас эта доля составляет 21%.
Как заявили в региональном министерстве экономразвития, объём отгруженных товаров за семь месяцев снизился из-за корректировки цен на конечную продукцию. Производство сократилось на 2%, что связано со снижением объёмов добычи железной руды и железнорудного концентрата.