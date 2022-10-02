В Белгородской области проживает 55 пенсионеров в возрасте старше 100 лет

В Белгородской области живут 55 пенсионеров, которые достигли возраста от 100 лет и более. Статистический портрет белгородского пенсионера нарисовали в региональном отделении ПФР в честь Всемирного дня пожилого человека. Праздник отмечается 1 октября.
В регионе страховую пенсию получает 494 661 человек — 32% от населения. Из них 98 542 пенсионера продолжают работать. В основном среди работающих пенсионеров женщины — их насчитывается 61 020. Мужчин в этом списке 37 522. Страховые выплаты получают 445 242 человека. Пенсия по выслуге лет положена 49 419 жителям региона.
Средний размер пенсии в Белгородской области составил 18 тыс. рублей. 80% получателей предпочитают забирать положенные выплаты в банках. 269 512 пенсионеров живут в городах, 225 149 — в сельской местности.
Также уточняется, что в регионе живут 54 452 пенсионера в возрасте 80–89 лет. Ещё 6823 человека — пенсионеры от 90 до 99 лет. Всего 55 человек — в возрасте от 100 лет.
Наименьшее число пенсионеров зарегистрировано в Красненском районе — 4092 человека. Больше всего их проживает в Белгороде — 112 936 человек. Право выхода на пенсию в 2022 году получит 25 461 белгородец.