В Белгороде предложили ещё один дизайн автобусных остановок

Сообщалось, что в Белгородской агломерации появится 16 новых остановок. Они уже построены, однако ранее не использовались. В региональном минтрансе уточнили, что павильоны в Белгороде откроются на Архиерейской, Есенина, Студенческой, в микрорайонах Юго-Западный-2.4 и 2.5.