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В Белгороде предложили ещё один дизайн автобусных остановок

2 октября 12:10
Фото: администрация Белгорода
Типовое решение по поводу изменений дополнили ещё двумя вариантами. Соответствующее постановление опубликовали в городской администрации.

В Белгороде собираются менять внешний вид киосков на остановках. Типовое решение дополнили ещё двумя вариантами. Всего на текущий момент предлагается шесть вариантов.

Сообщалось, что в Белгородской агломерации появится 16 новых остановок. Они уже построены, однако ранее не использовались. В региональном минтрансе уточнили, что павильоны в Белгороде откроются на Архиерейской, Есенина, Студенческой, в микрорайонах Юго-Западный-2.4 и 2.5.

Также стало известно, что остановка будет около УСК Светланы Хоркиной. Там же оборудуют подземный переход.

 

#Город#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Остановочные комплексы#Дизайн#Администрация#Эксклюзив
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