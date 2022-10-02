В Белгороде предложили ещё один дизайн автобусных остановок

В Белгороде собираются менять внешний вид киосков на остановках. Типовое решение дополнили ещё двумя вариантами. Всего на текущий момент предлагается шесть вариантов.
Сообщалось, что в Белгородской агломерации появится 16 новых остановок. Они уже построены, однако ранее не использовались. В региональном минтрансе уточнили, что павильоны в Белгороде откроются на Архиерейской, Есенина, Студенческой, в микрорайонах Юго-Западный-2.4 и 2.5.
Также стало известно, что остановка будет около УСК Светланы Хоркиной. Там же оборудуют подземный переход.