Сильный ветер и дожди придут в Белгородскую область в понедельник

В понедельник, 3 октября, в Белгородской области будет облачная погода. По данным синоптиков, температура воздуха ночью до +10 °C, а днём — до +14 °C. Днём будут кратковременные дожди, местами достаточно сильные. Ветер южный от 8 до 13 м/с. В региональном МЧС предупреждают, что местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.