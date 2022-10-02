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Сильный ветер и дожди придут в Белгородскую область в понедельник

2 октября 13:00
Фото: 1MI
3 октября в регионе ожидаются дожди, местами грозы, уточняет пресс-служба областного МЧС.
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Погода

В понедельник, 3 октября, в Белгородской области будет облачная погода. По данным синоптиков, температура воздуха ночью до +10 °C, а днём — до +14 °C. Днём будут кратковременные дожди, местами достаточно сильные. Ветер южный от 8 до 13 м/с. В региональном МЧС предупреждают, что местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха ночью 3 октября в Белгороде опустится до +8 °C, а днём поднимется до +12 °C. Днём будет облачно и дождь. Ветер юго-западный 3–7 м/с.

В Старом Осколе ночью температура воздуха будет +8 °C, а днём — потеплеет до +12 °C. Синоптики отмечают, что днём будет достаточно дождливо. Ветер юго-восточный 5–7 м/с.

#Общество#Погода#Белгород#Старый Оскол#Белгородская область#Анастасия Федосеенко
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