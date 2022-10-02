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Путин назначит глав новых регионов в течение 10 дней

2 октября 11:50
Фото: пресс-служба президента РФ
Выборы глав регионов пройдут в 2023 году, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ.

2 октября Конституционный суд РФ опубликовал постановления о проверке договоров с Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.

В документах отмечается, что ЛНР и ДНР войдут в состав РФ в качестве республик. Их руководители будут называться главами. А вот Херсонская и Запорожская область войдут в состав России как области, поэтому их руководители получат должности губернаторов.

Президент РФ Владимир Путин назначит врио глав новых регионов в течение 10 дней со дня присоединения к РФ. Выборы руководителей субъектов пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года.

Также Российская Федерация гарантирует всем народам, которые проживают на территории присоединённых субъектов, право на сохранение и изучение родного языка.

Отмечается, что переходный период интеграции для регионов будет действовать до 1 января 2026 года. Регионы должны будут встроены в экономическую, кредитную, финансовую, правовую системы и систему органов госвласти, уточняет «Коммерсантъ».

Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве прошла церемония подписания договоров по итогам референдумов. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ.

На торжественной церемонии был и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что теперь приграничная зона с Украиной у региона уменьшилась почти на треть.

Отреагировал на изменения и экс-губернатор Евгений Савченко. Он написал пост о присоединении новых территорий.

#Общество#Эксклюзив#Президент#Анастасия Федосеенко
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