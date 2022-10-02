Путин назначит глав новых регионов в течение 10 дней

2 октября Конституционный суд РФ опубликовал постановления о проверке договоров с Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.
В документах отмечается, что ЛНР и ДНР войдут в состав РФ в качестве республик. Их руководители будут называться главами. А вот Херсонская и Запорожская область войдут в состав России как области, поэтому их руководители получат должности губернаторов.
Президент РФ Владимир Путин назначит врио глав новых регионов в течение 10 дней со дня присоединения к РФ. Выборы руководителей субъектов пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года.
Также Российская Федерация гарантирует всем народам, которые проживают на территории присоединённых субъектов, право на сохранение и изучение родного языка.
Отмечается, что переходный период интеграции для регионов будет действовать до 1 января 2026 года. Регионы должны будут встроены в экономическую, кредитную, финансовую, правовую системы и систему органов госвласти, уточняет «Коммерсантъ».
Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве прошла церемония подписания договоров по итогам референдумов. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ.
На торжественной церемонии был и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что теперь приграничная зона с Украиной у региона уменьшилась почти на треть.
Отреагировал на изменения и экс-губернатор Евгений Савченко. Он написал пост о присоединении новых территорий.