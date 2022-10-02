На улице Мичурина в Белгороде объявили карантин из-за бешенства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 сентября подписал постановление о введении карантина из-за бешенства в одном из районов Белгорода, а именно на ул. Мичурина, 104. Ограничения должны предотвратить распространение и ликвидировать очах бешенства, радиус которого составляет 500 м.
Как следует из документа, ограничения вводятся на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве или уничтожения последнего трупа больного животного при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
Также в эпизоотическом очаге нельзя лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним людям, а ещё ввозить или вывозить восприимчивых животных, которые не вакцинированы. Запрещается перемещать животных, снимать с их трупов шкуры или охотиться на них.
В карантинной зоне нельзя проводить ярмарки, выставки и другие подобные мероприятия.
Информировать население о введении карантина должно управление ветеринарии Белгородской области. Контролировать исполнение постановление обязали замгубернатора Юлию Щедрину.