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На улице Мичурина в Белгороде объявили карантин из-за бешенства

2 октября 16:41
Фото: 1MI
На ул. Мичурина, 104 находится эпизоотический очаг бешенства. Там ввели карантин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 сентября подписал постановление о введении карантина из-за бешенства в одном из районов Белгорода, а именно на ул. Мичурина, 104. Ограничения должны предотвратить распространение и ликвидировать очах бешенства, радиус которого составляет 500 м.

Как следует из документа, ограничения вводятся на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве или уничтожения последнего трупа больного животного при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Также в эпизоотическом очаге нельзя лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним людям, а ещё ввозить или вывозить восприимчивых животных, которые не вакцинированы. Запрещается перемещать животных, снимать с их трупов шкуры или охотиться на них.

В карантинной зоне нельзя проводить ярмарки, выставки и другие подобные мероприятия.

Информировать население о введении карантина должно управление ветеринарии Белгородской области. Контролировать исполнение постановление обязали замгубернатора Юлию Щедрину.

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Бешенство#Анастасия Федосеенко
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