На улице Мичурина в Белгороде объявили карантин из-за бешенства

Также в эпизоотическом очаге нельзя лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним людям, а ещё ввозить или вывозить восприимчивых животных, которые не вакцинированы. Запрещается перемещать животных, снимать с их трупов шкуры или охотиться на них.