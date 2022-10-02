Мобилизованные белгородцы женятся, а их матери создают центр поддержки семей

Совет да любовь
17 мобилизованных белгородцев заключили брак со своими возлюбленными в Воронежской области. Торжество состоялось при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова.
Центры поддержки жён и матерей военных в каждом районе области
Власти Белгородской области намерены создать в каждом районе и горокруге центры поддержки матерей и жён военнослужащих. По данным губернатора, только в Белгороде в такое сообщество обратились уже около 20 женщин. К слову, в Белгороде таких центров будет работать два.
Связаться с центром поддержки матерей и жён военнослужащих можно в Белгороде на ул. Щорса, 15, позвонить по телефону 25-69-05 или написать сообщение во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».
Обращения принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00.
Курсы по оказанию первой медицинской помощи
3 октября в Центре медицины и катастроф Белгорода стартуют курсы по оказанию первой медпомощи. Желающих бесплатно научат делать сердечно-лёгочную реанимацию, оказывать первую помощь при обнаружении инородных тел в дыхательных путях, останавливать кровь и многому другому.
Записаться на курсы можно на официальном сайте.