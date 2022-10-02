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Мобилизованные белгородцы женятся, а их матери создают центр поддержки семей

2 октября 16:00
Фото: Bel.ru
Мобилизованные белгородцы заключили брак со своими возлюбленными в Воронежской области, в регионе создадут центры поддержки матерей и жён военных, а белгородцы ждут курсы по оказанию первой медпомощи.
Совет да любовь

17 мобилизованных белгородцев заключили брак со своими возлюбленными в Воронежской области. Торжество состоялось при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова.

17 мобилизованных белгородцев заключили брак в Воронежской области
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Центры поддержки жён и матерей военных в каждом районе области

Власти Белгородской области намерены создать в каждом районе и горокруге центры поддержки матерей и жён военнослужащих. По данным губернатора, только в Белгороде в такое сообщество обратились уже около 20 женщин. К слову, в Белгороде таких центров будет работать два.

Связаться с центром поддержки матерей и жён военнослужащих можно в Белгороде на ул. Щорса, 15, позвонить по телефону 25-69-05 или написать сообщение во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

Обращения принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00.

Как получить помощь в центре поддержки жён и матерей военнослужащих Белгорода
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Курсы по оказанию первой медицинской помощи

3 октября в Центре медицины и катастроф Белгорода стартуют курсы по оказанию первой медпомощи. Желающих бесплатно научат делать сердечно-лёгочную реанимацию, оказывать первую помощь при обнаружении инородных тел в дыхательных путях, останавливать кровь и многому другому.

Записаться на курсы можно на официальном сайте.

Чему будут обучать белгородцев на курсах по оказанию первой медицинской помощи
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