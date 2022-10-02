Какие новые законы начали действовать в РФ с октября

После объявления частичной мобилизации в РФ начали действовать новые законы. В частности, для мобилизованных сохраняют рабочие места, им также предоставляют кредитные каникулы. Однако не только эти законы приняли в России.
Пенсии и выплаты
С 1 октября на 4% повысили размер денежного довольствия для военных и пенсии бывших силовиков. С этого же дня участники Великой Отечественной войны и их семьи будут получать доплату в 15,5% от назначенной пенсии ежемесячно.
В России расширили список пособий, которые будут перечислять на карту «Мир». С 26 октября начнут начислять выплаты и пособия малоимущим и почётным донорам, субсидии на оплату ЖКХ.
Банки
С 1 октября банки обязали подробно рассказывать вкладчикам о минимальной гарантированной ставке по вкладу. Информацию должны показывать прямо на первой странице договоров.
Банки начнут идентифицировать все устройства, с которых совершаются онлайн-операции. Решение принято для защиты от кибермошенничества. Также с 1 октября клиенты банков могут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры.
Страхование
Россиянам разрешили продавать машины без расторжения договора ОСАГО. Страхователь в письменной форме должен уведомить страховщика о смене владельца автомобиля.
Соцгарантии для мобилизованных
Мобилизованные россияне получат статус и выплаты, как у контрактников. Льготы как для участников спецоперации на них также распространяются. Рабочие места для мобилизованных должны сохранять.
В Белгородской области с 3 октября мобилизованным единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Жёнам этой категории военнослужащих заплатят по 50 тыс. рублей при рождении ребёнка.