Иск мэрии Белгорода по изъятию здания «Русича» рассмотрят 16 ноября

Иск мэрии Белгорода по изъятию здания «Русича» и земельного участка под ним рассмотрят 16 ноября. Администрация судится с «Белгородским кинопоказом» из-за аренды здания кинотеатра.
Мэрия требует расторгнуть договор купли-продажи арендуемого нежилого здания и земельного участка муниципального фонда. Директор кинотеатра Денис Загребайлов предполагает, что по делу можно заключить мировое соглашение.
Изначально компания в рассрочку сроком на пять лет приобретала нежилое здание. В мэрии же посчитали, что условия договора были нарушены. От организации требовали погасить задолженность, однако она этого пока не сделала.