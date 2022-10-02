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Иск мэрии Белгорода по изъятию здания «Русича» рассмотрят 16 ноября

2 октября 16:33
Фото: Bel.ru
Городская администрация судится с «Белгородским кинопоказом» из-за аренды здания кинотеатра. Подготовку дела уже завершили, следует из определения арбитражного суда области.

Иск мэрии Белгорода по изъятию здания «Русича» и земельного участка под ним рассмотрят 16 ноября. Администрация судится с «Белгородским кинопоказом» из-за аренды здания кинотеатра.

Мэрия требует расторгнуть договор купли-продажи арендуемого нежилого здания и земельного участка муниципального фонда. Директор кинотеатра Денис Загребайлов предполагает, что по делу можно заключить мировое соглашение.

Изначально компания в рассрочку сроком на пять лет приобретала нежилое здание. В мэрии же посчитали, что условия договора были нарушены. От организации требовали погасить задолженность, однако она этого пока не сделала.

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#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Есть повод#Белгород#Киноцентр русич#Арбитражный суд#Администрация Белгорода#Наталья Корявых
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