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Чему будут обучать белгородцев на курсах по оказанию первой медицинской помощи

2 октября 12:10
Фото: 1MI

3 октября в Белгороде стартуют курсы по оказанию первой медицинской помощи

Людей научат проводить сердечно-лёгочную реанимацию, оказывать первую помощь при травмах и наружных кровотечениях и многому другому, отмечают в региональном правительстве. Подробнее — в материале.

3 октября в Центре медицины и катастроф Белгорода стартуют курсы по оказанию первой медицинской помощи. Программа состоит из нескольких модулей:

  • базовая сердечно-лёгочная реанимация;
  • первая помощь при обнаружении инородных тел в дыхательных путях;
  • первая помощь при травмах и наружных кровотечениях;
  • первая помощь при острых отравлениях, ожогах, обморожениях, анафилактическом шоке, укусах змей, гипергликемии, остром нарушении мозгового кровотока, а также при болях в сердце.

Главврач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров отметил, что всего лишь за полтора дня ему поступило порядка 600 обращений от жителей Белгорода с вопросом о правилах записи на курсы.

Мы не ожидали такого количества обращений. Учитывая большой поток обращений, мы решили сократить программу до трёх дней.
Алексей Жиров

Занятия будут проводиться ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00 на базе учебной комнаты Центра медицины катастроф по адресу: Белгород, ул. Корочанская, 85А. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи (http://03.bel31.ru/index.php/obuchenie-pervoj-pomoshchi).

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#Анастасия Федосеенко#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Медпомощь#Первая помощь
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