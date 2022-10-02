Чему будут обучать белгородцев на курсах по оказанию первой медицинской помощи

Занятия будут проводиться ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00 на базе учебной комнаты Центра медицины катастроф по адресу: Белгород, ул. Корочанская, 85А. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи (http://03.bel31.ru/index.php/obuchenie-pervoj-pomoshchi).