Чему будут обучать белгородцев на курсах по оказанию первой медицинской помощи

3 октября в Центре медицины и катастроф Белгорода стартуют курсы по оказанию первой медицинской помощи. Программа состоит из нескольких модулей:
Главврач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров отметил, что всего лишь за полтора дня ему поступило порядка 600 обращений от жителей Белгорода с вопросом о правилах записи на курсы.
Мы не ожидали такого количества обращений. Учитывая большой поток обращений, мы решили сократить программу до трёх дней.
Алексей Жиров
Занятия будут проводиться ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00 на базе учебной комнаты Центра медицины катастроф по адресу: Белгород, ул. Корочанская, 85А. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи (http://03.bel31.ru/index.php/obuchenie-pervoj-pomoshchi).