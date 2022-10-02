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Белгородские студенты воссоздали сюжеты советских картин и плакатов

2 октября 09:28
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района
Учащиеся Бирючанского техникума провели арт-флешмоб, в котором воссоздали сюжеты советских картин и плакатов с представителями рабочих профессий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ко Дню среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября, студенты Бирючанского техникума подготовили необычный арт-флешмоб. Молодые люди воссоздали сюжеты советских картин, на которых изображены представители рабочих профессий.

Так, в номинациях «Способен работать» и «Способен учиться» участники показали профессии и учебный процесс в современных реалиях, уточняет пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района

По мнению организаторов, флешмоб поможет популяризировать профессионально-техническое образование.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Белгородская область#Плакат
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