Белгородские студенты воссоздали сюжеты советских картин и плакатов

Ко Дню среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября, студенты Бирючанского техникума подготовили необычный арт-флешмоб. Молодые люди воссоздали сюжеты советских картин, на которых изображены представители рабочих профессий.
Так, в номинациях «Способен работать» и «Способен учиться» участники показали профессии и учебный процесс в современных реалиях, уточняет пресс-служба администрации Красногвардейского района.
По мнению организаторов, флешмоб поможет популяризировать профессионально-техническое образование.