Белгородская «Владмива» отсудила у неработающей компании 434 тыс. рублей

Белгородская «Владмива» взыскала с неработающей московской компании 434 тыс. рублей. Организация судилась с ООО «Акрус-Лаб» из-за задолженности по акту сверки взаимных расчётов.
ООО «Акрус-Лаб» зарегистрировано 30 сентября 2020 года. Компания занималась торговлей оптовой химическими продуктами. В настоящее время организация не работает.
Напомним, «Владмива» также судилась с ульяновской компанией ООО «Солит» из-за товарного знака. Предметом спора послужило дезинфицирующее средство «Белодез». Название совпадает с товарным знаком антисептика, который выпускает «Владмива».