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Белгородская «Владмива» отсудила у неработающей компании 434 тыс. рублей

2 октября 16:32
Фото: Bel.ru
Компании судились из-за задолженности по акту сверки взаимных расчётов, следует из решения Арбитражного суда города Москвы.

Белгородская «Владмива» взыскала с неработающей московской компании 434 тыс. рублей. Организация судилась с ООО «Акрус-Лаб» из-за задолженности по акту сверки взаимных расчётов.

ООО «Акрус-Лаб» зарегистрировано 30 сентября 2020 года. Компания занималась торговлей оптовой химическими продуктами. В настоящее время организация не работает.

Напомним, «Владмива» также судилась с ульяновской компанией ООО «Солит» из-за товарного знака. Предметом спора послужило дезинфицирующее средство «Белодез». Название совпадает с товарным знаком антисептика, который выпускает «Владмива».

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#Евгений Грицков#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Владмива#Арбитражный суд#Эксклюзив#Есть повод
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