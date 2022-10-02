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17 мобилизованных белгородцев заключили брак в Воронежской области

2 октября 07:56
Фото: пресс-служба регионального правительства
Праздник состоялся при поддержке губернатора, уточняет пресс-служба регионального правительства.

1 октября 17 белгородцев, которых призвали в рамках частичной мобилизации, заключили брак со своими возлюбленными. Процедуры бракосочетания прошли в Воронежской области.

Их организовали при личной поддержке губернатора Вячеслава Гладкова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба регионального правительства

Отметим, что после объявления частичной мобилизации белгородцы стали регистрировать браки чаще. Призывники могут приходить в ЗАГС со своими девушками, где им помогут быстро официально оформить отношения.

27 сентября в брак вступили семь мобилизованных белгородцев.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Загс
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