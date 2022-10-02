17 мобилизованных белгородцев заключили брак в Воронежской области

1 октября 17 белгородцев, которых призвали в рамках частичной мобилизации, заключили брак со своими возлюбленными. Процедуры бракосочетания прошли в Воронежской области.
Их организовали при личной поддержке губернатора Вячеслава Гладкова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отметим, что после объявления частичной мобилизации белгородцы стали регистрировать браки чаще. Призывники могут приходить в ЗАГС со своими девушками, где им помогут быстро официально оформить отношения.
27 сентября в брак вступили семь мобилизованных белгородцев.