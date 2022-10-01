В школах Белгорода введут систему централизованного видеонаблюдения

На сегодняшний день во многих школах Белгородской область есть комплекс видеокамер, который обеспечивает контроль и хранение данных локально, внутри образовательной организации. Но чтобы проводить общий мониторинг ситуации по всем школам, власти решили ввести систему централизованного видеонаблюдения.