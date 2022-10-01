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В школах Белгорода введут систему централизованного видеонаблюдения

1 октября 14:30
Фото: 1MI
Данная мера необходима для обеспечения в образовательных организациях более высокого уровня безопасности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ряд требований к системам видеонаблюдения, которые установлены на ремонтируемых и строящихся объектах, разработало министерство цифрового развития области вместе с правоохранительными структурами региона.

Данные меры предосторожности позволят не только оперативно отреагировать на любой инцидент, но и предупредить его.

На сегодняшний день во многих школах Белгородской область есть комплекс видеокамер, который обеспечивает контроль и хранение данных локально, внутри образовательной организации. Но чтобы проводить общий мониторинг ситуации по всем школам, власти  решили ввести систему централизованного видеонаблюдения.

Первый комплекс централизованных систем контроля запустят в Белгороде. Это произойдёт в 2022–2023 годах.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Камеры видеонаблюдения#Школы#Система контроля
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