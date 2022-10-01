Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В первый день октября 17 мобилизованных белгородцев вступят в брак

1 октября 06:50
Фото: 1MI
Информацией поделился глава региона Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях. Он отметил, что постарается поздравить каждую новую супружескую пару.

Как сообщил губернатор, 1 октября в Белгородской области будет образовано 17 новых супружеских пар. В брак вступят военнослужащие. Гладков добавил, что обязательно постарается поздравить каждую из новоиспечённых семей.

Конечно, хочется пожелать им счастья, здоровья, скорейшего возвращения домой и большого количества детей. Дети — это, конечно, главное счастье в нашей жизни.
Вячеслав Гладков

Напомним, жители региона в условиях частичной мобилизации стали регистрировать браки чаще. Губернатор ранее заявил, что призывники могут приходить в ЗАГС со своими девушками, где им помогут быстро официально оформить отношения.

Так, 27 сентября в брак вступили семь мобилизованных белгородцев.

Читайте также:
Гладков объяснил, как добиться полного медобследования при мобилизацииБелгородцы жалуются на частичную мобилизацию и стоят в очереди перед военторгомБелгородцы прислали губернатору более 600 обращений по частичной мобилизации
#Кристина Семенчук#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Свадьба#Резервисты
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18