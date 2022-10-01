В первый день октября 17 мобилизованных белгородцев вступят в брак

Как сообщил губернатор, 1 октября в Белгородской области будет образовано 17 новых супружеских пар. В брак вступят военнослужащие. Гладков добавил, что обязательно постарается поздравить каждую из новоиспечённых семей.
Конечно, хочется пожелать им счастья, здоровья, скорейшего возвращения домой и большого количества детей. Дети — это, конечно, главное счастье в нашей жизни.
Вячеслав Гладков
Напомним, жители региона в условиях частичной мобилизации стали регистрировать браки чаще. Губернатор ранее заявил, что призывники могут приходить в ЗАГС со своими девушками, где им помогут быстро официально оформить отношения.
Так, 27 сентября в брак вступили семь мобилизованных белгородцев.