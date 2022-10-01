В Белгородскую область вернули мобилизованных и «хуторской тариф»

В Белгородскую область удалось вернуть 145 человек, которые ранее были призваны в рамках частичной мобилизации. Ещё 17 человек в настоящее время находятся на оформлении. Данными поделился глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что 1 октября выедет ещё в одну из воинских частей, где в настоящее время находятся белгородские мужчины.
В 2022 году жители небольших населённых пунктов, которые не были газифицированы, смогут вновь получить компенсацию по «хуторскому тарифу». Новость сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако он добавил, что порядок предоставления компенсации изменился. Так, если электричество используется для отопления, нужно поставить ещё один счётчик. Что касается оплаты за зиму 2021–22 года, вопрос согласовывается с прокуратурой. Пошаговую информацию по «хуторскому тарифу» глава региона опубликует на своих страницах в соцсетях.
В Белгородском районе увеличивать количество школ, которые учатся удалённо, власти пока не будут. Там, где было опасно, дети учатся онлайн с 1 сентября. Также не будут переводить на дистант учеников в Яковлевском горокруге. В муниципалитете большинство родителей не поддерживают удалённое обучение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.