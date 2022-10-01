В Белгородскую область вернули мобилизованных и «хуторской тариф»

В 2022 году жители небольших населённых пунктов, которые не были газифицированы, смогут вновь получить компенсацию по «хуторскому тарифу». Новость сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако он добавил, что порядок предоставления компенсации изменился. Так, если электричество используется для отопления, нужно поставить ещё один счётчик. Что касается оплаты за зиму 2021–22 года, вопрос согласовывается с прокуратурой. Пошаговую информацию по «хуторскому тарифу» глава региона опубликует на своих страницах в соцсетях.