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В Белгородской области вернули «хуторской тариф»

1 октября 07:55
Фото: 1MI
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии. Но порядок предоставления компенсации изменился.

С вопросом о «хуторском тарифе» к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Мария в ходе прямой линии. Она отметила, что люди не имеют представления, как будет проходить оплата коммунальных услуг в текущем году.

Будет ли компенсация по «хуторскому тарифу» или нам планировать траты?
Мария, белгородка

Гладков сообщил, что «хуторской тариф» действовать будет, но порядок предоставления компенсации изменился.

Если электричество используется для отопления, нужно поставить ещё один счётчик. В отношении зимы 2021–22 года, там согласовывается с прокуратурой отдельная оплата. Главный ответ — «хуторской тариф» действует.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что пошаговую информацию по «хуторскому тарифу» он опубликует на своих страницах в соцсетях.

Напомним, в Белгородской области до 2021 года действовал «хуторской тариф». Распространялся он на небольшие населённые пункты, которые не были газифицированы.

Их жители пользовались льготой на оплату электроэнергии, которая направлялась на приготовление пищи и отопление домов. Однако появилась претензия со стороны надзорных органов. В итоге льготу пришлось отменить.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Хуторской тариф#Оплата#Коммунальные услуги
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