В Белгородском районе дополнительно не будут переводить школы на дистант

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница Белгородского района. Она поинтересовалась, будут ли школу в Никольском переводить на дистанционное обучение после обстрела Зиборовки в Шебекинском горокруге.
Гладков ответил, что закрывать больше школ, чем сейчас, в Белгородском районе власти не будут.
Район большой. Там, где опасность есть, школы перевели на дистанционное обучение с 1 сентября. Шебекинский горокруг полностью перевели. Если вы беспокоитесь, можете написать заявление и спокойно перейти на индивидуальное обучение.
Вячеслав Гладков
Также к губернатору обратилась жительница Яковлевского горокруга, попросив перевести все школы муниципалитета на онлайн-обучение после трагедии в Ижевске.
Конечно, жуткая история в Ижевске, несколько лет назад это произошло в Перми, к сожалению, ещё во многих других городах. Мы в этом году принимаем беспрецедентные меры безопасности, потрачены огромные деньги на ограничение доступа на территорию школ, больниц. Всё делаем для того, чтобы нашим детям было безопасно.
Вячеслав Гладков
Что касается перевода школ Яковлевского горокруга на дистант, Гладков ответил, что глава района Олег Медведев проводил опрос и большинство жителей муниципалитета категорически против данного решения.
Если увидим, что опасность большая, конечно, мы это сделаем. Пока такого решения мы принимать не будем.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее на дистанционное обучение перевели все школы в Валуйском и Шебекинском горокругах.