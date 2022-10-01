В Белгороде произошло ДТП с участием автобуса

В первый день октября в областном центре произошла авария с участием автобуса. ДТП случилось на улице Щорса около «Сити Молла». Судя по фото, которое прислали читатели, вторым участником аварии стала легковая машина.
Напомним, на улице Железнякова в Белгороде 29 сентября в автобусе ПАЗ пострадала пассажирка. Водитель резко затормозил, из-за чего 56-летняя женщина упала.
В тот же день на улице Преображенской «Лада Калина» сбила 52-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.