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В Белгороде произошло ДТП с участием автобуса

1 октября 14:15
Фото: Bel.ru
О происшествии «Бел.Ру» сообщили читатели. Авария случилась 1 октября в районе «Сити Молла».

В первый день октября в областном центре произошла авария с участием автобуса. ДТП случилось на улице Щорса около «Сити Молла». Судя по фото, которое прислали читатели, вторым участником аварии стала легковая машина.

Напомним, на улице Железнякова в Белгороде 29 сентября в автобусе ПАЗ пострадала пассажирка. Водитель резко затормозил, из-за чего 56-летняя женщина упала.

В тот же день на улице Преображенской «Лада Калина» сбила 52-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#ДТП#Авария#Автобус
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