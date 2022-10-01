В Белгороде перенесли проведение субботника в Сосновке

30 сентября глава региона отвечал на вопросы белгородцев в ходе прямой линии. Один из них поступил от Марины. Она поинтересовалась, зачем организовывать субботник в Сосновке 1 октября.
Все сотрудники в шоке, в области «жёлтый» уровень террористической опасности, везде обстрелы. Вы хотите, чтобы кто-то пострадал?
Марина, белгородка
Гладков отметил, что субботника в Сосновке не будет, его отменили. Но не из-за «жёлтого» уровня террористической опасности, а из-за сырости.
Давайте мы не будем убираться, зубы чистить, умываться и зарастём мусором. На улицах, в парках, в скверах мусорить продолжают. Если вы знаете об обстрелах Сосновки, я будут вам благодарен, если вы поделитесь информацией. Всё же мероприятие запланировано не в Журавлёвке и Нехотеевке, а там, где каждый день ходят люди и где, к сожалению, достаточно грязно. Поэтому хотелось бы навести порядок в нашей любимой Белгородской области. Но сделаем это тогда, когда будет сухо. Надеюсь, что будет безопасно.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что никто жизнями людей рисковать не будет. Также он отметил, что субботник — дело добровольное.